Ried

vor 36 Min.

Die Jugendarbeit in Ried nimmt Fahrt auf

Plus Ein Förderverein soll Projekte und Veranstaltungen organisieren. Als ersten Schritt mietet die Gemeinde die versprochenen Räume für das TV Ried an.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Ried nimmt die Jugendarbeit sehr ernst. Analog zur Seniorenarbeit will die Kommune parallel zu den Angeboten der beiden Jugendbeauftragten Christiane Steber und Denise Seidl einen Förderverein gründen. Initiatoren sind Paul Graf und Sarah Hertle aus Ried, die auch schon TV Ried ins Leben gerufen haben. Dieses Jugendformat dient als Ausgangspunkt des neu zu gründenden Vereins. Um nämlich effektiver in Bezug auf Fördergelder und spendenabzugsfähig zu sein, sei die Gründung eines Vereins ratsam, so die beiden. Die Gemeinde solle durch einen Kooperationsvertrag den Verein unterstützen.

