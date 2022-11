Ried

vor 50 Min.

Die Rieder Klamottenkiste soll in zwei Jahren abgerissen werden

Plus Ein genauer Zeitpunkt steht für das Gebäude in der Bachernstraße noch nicht fest. Aus den Spenden der Einrichtung gibt es einen Bücherschrank.

Von Christine Hornischer

Die Kleine Klamottenkiste hat in der Rieder Ortsmitte an der Friedhofsmauer einen Bücherschrank aufgestellt. „Endlich konnten wir unser Versprechen erfüllen und die Einnahmen und Spenden, die in der Kleinen Klamottenkiste zusammengekommen sind, für einen Bücherschrank nutzen“, freut sich Kariene Eikelmann von der Kleinen Klamottenkiste. Sie sieht den Bücherschrank als einen idealen Ort für Kommunikation. Hier kommen die Nutzerinnen und Nutzer des Bücherschrankes auch gerne auf einen kleinen Plausch über gelesene und noch nicht gelesene Bücher vorbei. „Hier ist es einfach ungezwungen“, freut sie sich.

