Ried

vor 17 Min.

Die Stammtischfreunde Rieder Hof lieben Geselligkeit und Fußball

Plus Seit 35 Jahren treffen sich die Mitglieder einmal im Monat in ihrem Stammlokal. Wer dabei sein will, muss eine ganz besondere Eigenschaft erfüllen.

Von Christine Hornischer

Gründungsmitglied Rudi Pongratz, der heute bei den Stammtischfreunden Rieder Hof den Vorsitz führt, blickt auf die vergangenen 35 Jahre zurück: „Wir waren damals einige jung verheiratete Fußballspieler des SV Ried und wollten die Geselligkeit untereinander nicht missen.“ Fußballspiele und Treffen mit anderen gleichgesinnten Stammtischen sollten aber nicht der Vergangenheit angehören. Dem Burschenverein konnten die jungen Fußballer sich wegen ihres ehelichen Status nicht mehr anschließen. Denn als Mitglied im Burschenverein muss man ledig sein. Doch sie lieben Fußball, lieben die Geselligkeit und sind verheiratet. Genau diese drei Eigenschaften brauchte anno 1987 bei der Gründung des „Stammtisch Ried“ am 6. August ein Mann, um Mitglied zu werden.

