Die Tagespflege in Ried erhält 450.000 Euro Förderung vom Freistaat

Gute Nachrichten aus München hat Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko für Ried. Für die neue Einrichtung gibt es einen Zuschuss von über 50 Prozent der Kosten.

In Ried entsteht eine Tagespflegeeinrichtung mit 18 Plätzen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatte bereits im April der Gemeinde den vorzeitigen Maßnahmenbeginn für das rund 800.000 Euro teure Projekt in Ried übergeben. Ganz aktuell ist die Förderzusage von 450.000 Euro, von der Bürgermeister Erwin Gestlacher nun erfuhr. "Von der Förderung profitiert die gesamte Gemeinde", sagt Bürgermeister Erwin Gerstlacher.

Die Tagespflegeeinrichtung gehört zu einem großen Projekt in Ried, das im Ortszentrum geplant ist. Auf dem 3200 Quadratmeter großen Gelände neben dem Supermarkt ist ein vierstöckiges Gebäude mit 31 Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen geplant. Im Erdgeschoss ist dann die Tagespflege mit 250 Quadratmetern angegliedert, die über 18 Plätze verfügt. Ebenfalls im Erdgeschoss soll es einen Gemeinschaftsraum geben, der eine aktive Seniorenarbeit mit Aktivitäten und Treffen ermöglicht.

Tagespflege in Ried: Verkauf der Wohnungen startet im Spätherbst

"Ich freue mich sehr über diese hohe Förderung", sagt Gerstlacher. Mitte August, so hofft der Rieder Bürgermeister, wird die Baugenehmigung eingereicht und wenn alles gut geht, sollen erste Arbeiten im Herbst beginnen. "Die Vergabekriterien für die Wohnungen werden noch im Gemeinderat besprochen", so Gerstlacher weiter. Noch sei der Verkauf nicht gestartet, das sei für den späteren Herbst geplant. Der Rieder Bürgermeister hofft aber, dass im Frühjahr schon mit den Hochbauarbeiten begonnen werden kann. "Die Förderung unterstützt uns sehr bei diesem Projekt für die Rieder Seniorinnen und Senioren."

Landrat Kaus Metzger, Staatsminister Klaus Holetschek, Peter Tomaschko und Bürgermeister Erwin Gerstlacher informierten sich beim Besuch in Ried über das Projekt. Foto: Daniel Weisner

Ebenfalls einen Zuschuss erhält das Pfarrer-Knaus-Heim in Kübach. Wie Peter Tomaschko am Montag in einem Pressegespräch mitteilte, wird für den Erweiterungsbau mit 28 Plätzen ein Zuschuss von 2,05 Millionen Euro durch den Freistaat gewährt. Das Projekt, das rund 6 Millionen Euro kosten werde, stehe schon in den Startlöchern, man habe vor Ort nur noch auf die Entscheidung über eine Förderung gewartet, hieß es aus Kühbach.

„Ich freue mich sehr, dass sowohl das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach als auch die Gemeinde Ried eine Förderung erhalten. Ich habe mich persönlich in Gesprächen mit Staatsminister Holetschek, dem Gesundheitsministerium sowie dem Landesamt für Pflege mehrmals für die Förderungen eingesetzt“, betonte Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko. Von den 2,85 Mio. Euro, die in den Landkreis fließen, profitieren nicht nur Kühbach und Ried, sondern das gesamte Wittelsbacher Land. Die Förderrichtlinie Pflege im sozialen Nahraum – PflegesoNah – soll dazu beitragen, die Versorgungsstruktur für die Pflege und Betreuung älterer Mitmenschen weiter auszubauen und zu verbessern. Dabei soll sowohl die häusliche und stationäre Pflege gestärkt werden. Im Mittelpunkt steht dabei der soziale Nahraum, das bedeutet, dass die pflegerischen Angebote so zu gestalten sind, dass die Pflegebedürftigen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. „Zu wissen, dass man auch im Alter im Ort bleiben und in seinem gewohnten Umfeld leben kann, nimmt vielen die Angst vor einer Pflegeeinrichtung“, so Tomaschko. (AZ/sev)