Diebstahl auf Baustelle: Schaden in vierstelliger Höhe

Ein Dieb macht sich auf einer Baustelle in Ried zu schaffen. Dabei lässt er ein doch recht ungewöhnliches Utensil mitgehen. Die Polizei sucht Hinweise.

Aus einer Baustelle in Ried hat eine bislang unbekannte Person eine Radladergabel entwendet. Die Tat geschah zwischen Freitag und Montag in der Straße "An der Goldwiese".

Der Beuteschaden wird laut Polizei auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)