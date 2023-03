Ried

Diebstahl aus Baucontainer: Mehr als 3000 Euro Schaden

Mehrere Gegenstände wurden aus einem Baucontainer in Ried gestohlen.

Ein Baucontainer wird in Ried am Wochenende aufgebrochen. Die Diebe machen dabei fette Beute. Was die Unbekannten alles mitnehmen.

Diverse Gegenstände wurden beim Einbruch in einen Baucontainer in der Asbacher Straße in Ried gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, beim ehemaligen Recyclinghof. Bekleidung, Textilien sowie ein Kompressor waren die Beute. Der Sachschaden am Container beläuft sich auf rund 100 Euro, das Gestohlene ist etwa 3000 Euro wert. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)

