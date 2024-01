Dorferneuerung Baindlkirch kann jetzt starten

Plus Ried darf mit einer Förderung von 2,2 Millionen Euro rechnen. Als erste Schlüsselmaßnahme ist der Umbau der Alten Schule zum Dorfgemeinschaftshaus geplant.

Nun ist es offiziell: Der Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE), Christian Kreye, hat den Bescheid zur Einleitung der Dorferneuerung Baindlkirch an Bürgermeister Erwin Gerstlacher und Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko übergeben. Wie mehrfach berichtet, soll die Ortsmitte Baindlkirch erneuert werden. Dazu hat die Verwaltung im August 2017 beim ALE einen Antrag auf Unterstützung und Förderung eingereicht. Aufgrund der Größe der Gemeinde und der vielen unterschiedlichen förderungsfähigen Handlungsfelder hatten sich Bürgermeister und Gemeinderat auf eine sogenannte „umfassende Dorferneuerung“ geeinigt. Dabei steht die Mitwirkung aller Bürger im Fokus.

Christian Kreye stellte im Rathaus Ried die Maßnahmen zur Dorferneuerung auf drei Säulen. Erstens beginne eine langjährige Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ried, zweitens sehe er die Dorferneuerung als weitere Erfolgsgeschichte und drittens wolle er die besondere Bedeutung des Bürgerengagements herausstellen. Der Arbeitskreis unter dem Motto „Dorferneuerung Baindlkirch MiteinanderWirken!“ hätte in den Jahren 2019 bis 2021 sowohl vor Ort als auch digital viel positives Engagement gezeigt.