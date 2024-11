Ein Baum in Ried erfüllt Herzenswünsche

Die Jugendbeauftragten der Gemeinde Ried, Christiane Lidl und Denise Seidl, haben zum vierten Mal eine ganz besondere Aktion ins Leben gerufen, um die Weihnachtszeit mit einem Hauch Magie zu bereichern. Ein sogenannter Wunschbaum schmückt bald die Ortsmitte. Das Konzept ist einfach und doch herzerwärmend: Jede Bürgerin und jeder Bürger der Gemeinde kann seinen Wunsch auf einen Zettel schreiben und an den Baum hängen. Der Wunsch sollte einen maximalen Wert von 15 Euro nicht überschreiten.

Jeder, der einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich am Baum einen oder mehrere Wunschzettel abnehmen, den Wunsch umsetzen und das Präsent dem Wünschenden vor die Haustüre bringen. Die Aktion soll nicht nur Weihnachtsstimmung verbreiten, sondern auch zeigen, dass in der Gemeinde Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung großgeschrieben werden. Der Baum bleibt bis Freitag, 22. Dezember, stehen. Bis dahin kann man sich einen Wunsch zum Erfüllen aussuchen. Dieser soll bis Heilig Abend erfüllt werden. Die Ausgabe der Wunschzettel findet am Samstag 7. Dezember von 9.30 Uhr bis 12. Uhr auf dem Vorplatz vom Edeka statt.