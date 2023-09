Von Augustinerzelt bis Höllenblitz: Er stellt auf der Wiesn die Briefe zu

Plus Heiß begehrt ist der Job von Gerald Nadler aus Ried. Als Oktoberfest-Postbote trägt er Sendungen für Wirtsleute und Schausteller aus.

Lederhose und Postmütze - das trägt Gerald Nadler die nächsten Wochen als Dienstkleidung. Der 57-jährige Rieder stellt als Oktoberfest-Postbote die Briefe auf der Wiesn zu. Dabei sind Geselligkeit, Dialekt und detektivische Fähigkeiten gefragt.

Dienstlich ist es sein zweites Oktoberfest - und die Vorfreude ist groß. Bereits Tage vor dem Auftakt sind die ersten Sendungen für Wirtsleute und Schausteller bei ihm eingetrudelt. Noch trägt er diese neben seiner normalen Arbeit aus. Der Rieder ist als Briefzusteller für den Bezirk zwischen Stachus und Bahnhof in München zuständig. Doch ab Montag wird er weitgehend für seinen Sondereinsatz auf dem Oktoberfest freigestellt.