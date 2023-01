Eine Ausstellung im Rathaus zeigt verschiedene Altersentwürfe

Wie verändert das Altern das eigene Leben? Eine interaktive Wanderausstellung in Ried nimmt das Thema in den Fokus und will neue Perspektiven aufzeigen.

Im Foyer der Gemeindeverwaltung in Ried wird eine Wanderausstellung des Bundesministeriums präsentiert. Die Ausstellung trägt den Namen "Was heißt schon alt?". Sie gibt Einblicke in die vorherrschenden Altersbilder und regt zum Nachdenken an. "Ihr Ziel ist es, die vielfältigen Lebensformen der älteren Generationen bekannter zu machen", sagt Zweiter Bürgermeister und Seniorenbeauftragter Franz-Josef Mayer. Die zehn Roll-ups mit verschiedensten Fotos, die "Zweisamkeit", "Liebe altert nicht" oder "Zusammen alt werden" thematisieren, wollen ein neues und differenziertes Bild vom Alter in der Gesellschaft zeigen.

Interaktive Ausstellung im Rieder Rathaus

Das interaktive Medienpult mit integriertem Bildschirm zeigt ein Quiz mit interessanten Fakten über das Alter(n) und ältere Menschen sowie viele Internetseiten des Bundesfamilienministeriums. "Die Altersbilder in unserer Gesellschaft entsprechen oft nicht den vielfältigen Lebensentwürfen und Stärken der älteren Menschen von heute", sagt, Mayer. In Ried beeindrucke ihn immer wieder das herzliche Miteinander von Jung und Alt.

Die Ausstellung über das Alter löst die Ausstellung "Telefonnotizen" von Ingeborg Kühn ab. Seit Jahren finden immer wieder Kunstausstellungen im Rieder Rathaus im Rahmen des "Kunst & Kultur"-Projekts von und mit Seniorinnen und Senioren der Kümmerin Claudia Bordon-Vieler statt. So möchte sie die Vielfalt der regionalen Künstler ans Tageslicht bringen – und die sind meistens älter. Ried hat in puncto Seniorenarbeit eine Leuchtturmfunktion, die im Wittelsbacher Land einmalig ist.

Viele Ideen für die Seniorenarbeit in Ried

Die Rieder Seniorin Erna Huber findet die richtigen Worte: "Die Seniorenkreise aller anderen Gemeinden beneiden uns um dieses Angebot." Und somit ist die Ausstellung auch ein Beweis für das "Gute Älterwerden" im Ort. Mit großflächigen Bildern wird beispielsweise auch das Thema Wohnen im Alter aufgegriffen. Und auch hier ist die große Vision, dass Ried ein Seniorenzentrum mit betreutem Wohnen errichtet, Wirklichkeit geworden. "So muss niemand mehr seinen Heimatort verlassen", sagt die Kümmerin, die nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2024 viel zu tun bekommt.

Die Ideen dafür sprudeln nur so: vom gemeinsamen Kochen über Spaziergänge bis hin zu kreativen Spielen will Bordon-Vieler den Alltag im Seniorenzentrum versüßen. Vor allem möchte sie die Scheu vor dem betreuten Wohnen nehmen und zeigen, dass dieser Ort auch eine Bereicherung sein kann. "Ein kreativer und kunterbunter Ort", formuliert sie ihr Ziel.

Info: Die Ausstellung findet bis Ende Januar im Rathaus, Sirchenrieder Straße 1, statt. Sie ist am Dienstag von 7.15 bis 12 Uhr geöffnet, am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, am Freitag von 7.15 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung.