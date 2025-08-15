Elf neue Ministranten für die Pfarrei Ried

Großen Anlass zur Freude gab es in der Pfarrei St. Walburga, Ried, anlässlich der Einführung der neuen Ministranten. Elf Jungen und Mädchen aus der dritten Klasse wurden von Pfarrer Brandstetter feierlich in ihren Dienst eingeführt. Die Gruppe der Rieder Messdiener umfasst nun mittlerweile 65 Ministranten, die auch außerhalb des Gottesdienstes miteinander aktiv sind. So veranstalten sie in den Sommerferien ein Zeltlager und im Januar ein Fußballturnier. Außerdem ist für den 21. September ein Kuchenverkauf im Anschluss an den Gottesdienst geplant.

