Ried

vor 51 Min.

Fahnen der Veteranen dürfen nicht mehr im Rieder Rathaus hängen

Plus Aufregung bei den Veteranen: Seit dem Umbau des Rathauses hat der Fahnenschrank keinen Platz mehr, eine Alternative gibt es nicht. Der Verein ist enttäuscht.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Aufwendige Stickereien zieren die zwei Fahnen, Wappen, Symbole – und Jahreszahlen. Dahinter verbirgt sich das Gedenken an vergangene Kriege und gefallene Soldaten. Viele Jahre hingen sie in einem Schrank im Rieder Rathaus. Für den Umbau mussten sie weichen – und auch in Zukunft finden sie dort keinen Platz mehr, ein alternativer Standort ist nicht in Sicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

