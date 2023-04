Ried

vor 19 Min.

Fahnen-Drama in Ried hat ein Ende: Sie dürfen ins Rathaus zurück

Plus Während der Renovierung mussten die Fahnen des Soldatenvereins das Rathaus verlassen – und durften nicht zurück. Nun hat sich der Verein mit der Gemeinde geeinigt.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Der Soldaten- und Veteranenverein Ried 1884 e. V. ist seit knapp 140 Jahren ein fester Bestandteil Rieds. In seinem Besitz finden sich historische Fahnen, die zum Teil ebenso alt sind. Trotzdem mussten die wertvollen Zeitdokumente vor einiger Zeit aus dem Rathaus ausziehen. Die Vorgeschichte mutet fast wie eine Posse an. Was war passiert?

Lange Jahre fristeten die Fahnen ihr Dasein im Rathaus in einem großen Schrank – bis zum Umbau des Gebäudes. Beim Start der Renovierung wurden die Veteranen aufgefordert, die Fahnen zu räumen. „Gleichzeitig hat uns der Bürgermeister mitgeteilt, dass die Fahnen künftig keinen Platz mehr haben werden“, sagt der Vorsitzende des Soldaten- und Veteranenvereins, Robert Oswald. Ein Schock für den Verein, als Notunterkunft für die Fahnen blieb nur ein ungeeigneter Dachstuhl. Damals warf der Verein der Gemeinde vor, die Zerstörung der Zeitdokumente bewusst in Kauf zu nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen