First Responder können mit hohen Spenden neues Fahrzeug finanzieren

über 60.000 Euro an Spenden kam für das neue Fahrzeug der First Responder in Baindlkirch zusammen.

Plus Das ehrenamtliche Team der First Responder in Baindlkirch hat ihr neues Rettungsfahrzeug vorgestellt. Spezielle Ausrüstung soll die Einsätze noch effizienter machen.

Das Team der First Responder (FR) Baindlkirch leistet seit fast 30 Jahren ehrenamtlich anderen Menschen im Notfall medizinische Hilfe. Das wissen die Bürgerinnen und Bürger zu schätzen: "Als wir im letzten Jahr wegen der vielen Einsätze ein neues Auto brauchten, war die Hilfsbereitschaft groß", bedankte sich der Vorsitzende Markus Kurz bei den vielen Sponsorinnen und Sponsoren. Insgesamt 62.000 Euro waren an Spenden für das neue Rettungsfahrzeug zusammengekommen. Am vergangenen Sonntag stellte das Team ihre neueste Anschaffung vor.

