Für die Ortsumgehung sollen in Ried alle an einem Strang ziehen

Plus Für die Umgehungsstraße zählen neue Kriterien, unter anderem die Bürgerakzeptanz. Ist diese erfüllt, könnte das Projekt in Ried schon 2025 beginnen.

Die Bürgerinnen und Bürger müssen in puncto Umgehungsstraße Einigkeit zeigen. Denn nur so wird die sogenannte "Bürgerakzeptanz" besser bewertet und das Bauvorhaben rückt im Rang der geplanten Projekte höher. Der zuständige Straßenbau-Bereichsleiter Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg warnte explizit davor, Bürgerinitiativen gegen eine der Trassen – Nord oder Süd – zu bilden und so die Projektakzeptanz herabzusetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

