Für die verstorbene Schwester: Rieder Fußballer organisiert einen Spendenlauf

Die Schwester von Fußballer Marc Hermeling verstarb im Juli am Rett-Syndrom. Sein Verein, der SV Ried, beteiligte sich an einem Lauf und sammelte Geld zugunsten der Forschung.

In der vergangenen Woche organisierte der Fußballer des SV Ried Marc Hermeling einen Spendenlauf. 80 Teilnehmer vom SV Ried der Abteilung Fußball und Breitensport versammelten sich am Sportheim und Marc Hermeling erklärte zusammen mit seinen Eltern den Anlass für die Veranstaltung.

Schwester des Rieders verstarb am Rett-Syndrom

„Das wundervolle Mädchen, das auf dem Bild zu sehen ist, ist meine Schwester Annika. Sie war an dem Rett-Syndrom erkrankt und ist im Juli verstorben“, erzählte Marc Hermeling vor dem Start. Er rief in Ried zu diesem Lauf auf, der deutschlandweit in der Zeit vom 16. September bis zum 14. Oktober zum zweiten Mal stattfindet, um so auf das Rett-Syndrom, das nach dem Down-Syndrom die zweithäufigste Behinderung darstellt, aufmerksam zu machen.

Die Symptome sind vielfältig: Autismus, Parkinson, zerebraler Lähmung, Epilepsie und Angststörungen. Diese Krankheit betrifft nur Mädchen. Schuld an den großen Einschränkungen der behinderten Mädchen ist eine Störung des zweiten X-Chromosoms. Laut dem Verein Rett-Syndrom Deutschland e.V. werden weltweit täglich 20 Mädchen mit dem Rett-Syndrom geboren. Die Behinderung könne unabhängig von Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit und sozialer Stellung jeden treffen.

Der SV Ried beteiligte sich am Spendenlauf

Der Verein erläutert, dass die Erkrankung in der frühen Kindheit unvorhersehbar auftrete. Nach einem scheinbar normalen ersten Lebensjahr beginnt das Kind, bereits erworbene Fähigkeiten zu verlieren. Diese Rückbildung kann sehr schnell oder über Monate bis zu Jahren erfolgen.

Marc Hermeling möchte auf diese Krankheit aufmerksam machen und mit dem Spendenlauf Geld sammeln für die Forschung am Rett-Syndrom. Breitensport- Abteilungsleiterin Ute Keller war erfreut, dass sie sich auf ihre Breitensportläufer verlassen kann: Zusammen mit den Fußballern des SV Ried wurde ein 7,5 Kilometer- Lauf absolviert. Mit den 80 Teilnehmenden und ungefähr 15 Gästen, die nicht laufen konnten, aber spenden wollten, kamen knappe 1500 Euro Spenden für die Forschung am Rett-Syndrom und für den Rett-Verein zusammen.

Überwältigt von so viel begeisterten Läufern bedankte sich die Familie Hermeling nach dem Lauf mit einer kleinen Brotzeit und kühlen Getränken. „Mit eurer Teilnahme am Rett-Lauf habt ihr eine Tat vollbracht, die für unsere Familie ein ganz besonderes Zeichen ist und uns bei der Trauerbewältigung von Annika enorm weiterhilft“, bedankte sich Marc Hermeling. Mehr Infos oder wer sich noch zu einem Rett-Lauf anmelden möchte: www.rett-syndrom-deutschland.de. (AZ)