Ried

vor 34 Min.

Gemeinderat macht den Weg für das Ärztehaus in Ried frei

So soll das neue Ärztehaus in Ried aussehen.

Plus Wenn alles gut geht, soll das Ärztehaus in Ried Anfang nächsten Jahres gebaut werden. Bürgermeister Erwin Gerstlacher hofft, dass Fachärzte eine Filiale eröffnen.

Von Christine Hornischer

Mediziner Martin Polski und Diplom-Ingenieur Elvis Kamgang haben in der aktuellen Gemeinderatssitzung die neuesten Pläne für das Ärztehaus in der Mitte von Ried vorgestellt. Diese seien somit weitgehend abgeschlossen. Außer an der Fenstergeometrie und dem Treppenhaus, das nun leicht aus dem Gebäude ragt, wurde nicht viel verändert, so Kamgang. Dadurch hätten sich aber die Wohneinheiten erhöht und die Nutzfläche vergrößert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen