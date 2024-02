Ried

06:00 Uhr

Großbaustelle: Das tut sich beim Betreuten Wohnen in Ried

Plus Die Bauarbeiten am Betreuten Wohnen in Ried laufen auf Hochtouren. Bis Ende April 2025 soll das Bauvorhaben komplett fertig sein.

Von Christine Hornischer

In der Ortsmitte Ried direkt am Eisbach sieht man momentan eine Großbaustelle, schweres Gefährt ist unterwegs, es tut sich etwas. Hier, direkt angrenzend an den Parkplatz des Supermarktes entsteht das „Betreute Wohnen“ sowie eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren. Dem jetzigen guten Wetter und der Bereitstellung eines zweiten Baukrans geschuldet, laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Für die Riederinnen und Rieder wird es bis zum Abschluss des Projekts auch Einschränkungen geben.

Vollsperrung der Rieder Staatsstraße im April

Es ist schon einiges passiert: Die Bodenplatte, die Außenwände, der Keller und Teile des Gebäudes wurden im vergangenen Jahr noch betoniert. Ebenso hat die Baufirma bereits mit den Ziegelwänden im Erdgeschoss begonnen. Ab April wird eine Querungshilfe an der Staatsstraße 2023 im Zufahrtsbereich zum Betreuten Wohnen errichtet. In Kooperation mit dem staatlichen Bauamt soll damit künftig den Bewohnerinnen und Bewohnern das sichere Überqueren der Straße erleichtert werden. Da die Ortseinfahrt von Ried bis zum Friedhof mitsaniert wird, wird es zu einer Vollsperrung der Staatsstraße von Ostern ab für circa acht Wochen kommen.

