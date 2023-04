Hier schafft Ried Notinseln für den Fall eines Blackouts

Plus Die Gemeinde Ried sorgt mit einem großen Notstromaggregat und sechs kleineren Geräten vor. Hier sind die Standorte der künftigen Notinseln.

Für den Fall eines flächendeckenden Stromausfalles hat die Gemeinde einen Notfallplan erstellt. Dieser sieht vor, dass die Feuerwehrhäuser aller Ortsteile als sogenannte "Notinseln" vorbereitet werden. "Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger, die Infrastrukturen, aber auch die ansässigen Unternehmen und Gewerbe im Falle eines Notfalls bestmöglich zu schützen", sagte Bürgermeister Erwin Gerstlacher. Außerdem, so das Gemeindeoberhaupt, sollen eventuell vorhandene Hilfsmöglichkeiten für den Ernstfall koordiniert werden.

Die Beschaffung eines Notstromaggregats mit 36 Kilowatt für die Stromversorgung im Rathaus wurde bereits im Gemeinderat beschlossen und für 20.700 Euro getätigt. Die zusätzlichen Elektroarbeiten für den Anschluss kommen nochmal auf 7500 Euro. Das Notstromaggregat soll im Ernstfall zwischen Rathaus und Kirche stationiert werden. In Abstimmung mit den Feuerwehrkommandanten hat die Gemeinde die Ausstattung der einzelnen Feuerwehrhäuser in Ried, Hörmannsberg, Zillenberg, Sirchenried, Eismannsberg und Baindlkirch als sogenannte "Notinseln" erarbeitet. Das Rathaus soll dann als Hauptkoordinationsstelle fungieren.

Jedes Feuerwehrhaus der Gemeinde Ried bekommt ein Notstromaggregat

Für die Ausstattung der Feuerwehrhäuser sollen Stromerzeuger mit sechs Kilowatt sowie CB-Funkgeräte bereitstehen. Ein Aggregat kommt auf 5000 Euro, bei den sechs Feuerwehrhäusern sind dies also 30.000 Euro. Die Anschlusskosten belaufen sich auf 1000 Euro pro Feuerwehrhaus, insgesamt also 6000 Euro. Die CB-Funkgeräte pro Notinsel kommen auf 1400 Euro, das mobile Gerät im Rathaus nochmal auf 500 Euro, insgesamt sind das also 8900 Euro. Somit belaufen sich die Gesamtkosten für den Katastrophenschutz auf 73.100 Euro.

Auch die Wasserversorgung sei gesichert, so der Bürgermeister. "Besser, man bereitet sich vor, als dass man dann in der Situation steht und erst einmal hektisch überlegen muss", sagte Gerstlacher.