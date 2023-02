Neues Baugebiet in Hörmannsberg soll Landwirte nicht begrenzen

Das Baugebiet an der Herioltstraße in Hörmannsberg beschäftigt wieder den Rieder Gemeinderat. Mit der neuen Lösung sieht der Bürgermeister kein Konfliktpotenzial.

Die Rieder Gemeinderätinnen und -räte berieten wieder über das Baugebiet an der Herioltstraße in Hörmannsberg. Schon im Juli hatte der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplanes für den Neubau eines Gewerbe-, Misch- und Wohnbaugebietes in dem Bereich östlich der Kissinger Straße gebilligt. Wegen Nachbesserungen waren die Träger öffentlicher Belange und sonstiger Behörden noch einmal beteiligt worden.

So hatte beispielsweise das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten darauf hingewiesen, dass ein Konflikt zwischen den langjährig bestehenden landwirtschaflichen Betrieben und der neuen Wohnbebauung zu erwarten sei. Das Amt verweist nun wieder darauf, dass die ansässigen Betriebe auch zukünftig die Möglichkeit haben müssten, sich durch Umbau- oder Baumaßnahmen an ihren Stallungen an neue gesetzliche Vorgaben und betriebswirtschaftliche Erfordernisse anzupassen.

Der Rieder Gemeinderat nahm die Ausführungen zur Kenntnis und verwies auf seine Beschlussfassung vom November. Darin wird festgelegt, dass für gewerbliche Nutzungen im Mischgebiet im Bauantrag ein schalltechnischer Nachweis zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte aufgenommen werden soll. Bürgermeister Erwin Gerstlacher betonte, dass die neue Bebauung weiter von den ansässigen Betrieben entfernt sei als die bestehende und sieht somit kein Konfliktpotenzial.