Ried, Hörmannsberg

12:00 Uhr

Weihnachtsdeko: Er holt seine Heimat Sachsen nach Hörmannsberg

Plus Wolfgang Günthel lebt seit 66 Jahren in Bayern. Er dekoriert sein Haus zur Weihnachtszeit nach den typischen Bräuchen seiner alten Heimat.

Von Heike Scherer

Sieben Schwibbögen erhellen das Haus in der Meringer Straße 10 in Hörmannsberg im ersten Stock nach drei Himmelsrichtungen. Der Herrnhuter Stern leuchtet ebenfalls aus einem der Fenster, das zur Straße zeigt. Dieser ist ein evangelisches Symbol, das seinen Ursprung in der Oberlausitz hat und jetzt in vielen protestantischen Kirchen hängt. Vor allem die Schwibbögen sind aber typisch für Sachsen, wo Wolfgang Günthel 1948 in Auerbach geboren wurde. Obwohl er schon seit 1957 in Bayern lebt, hält er an den liebgewordenen Traditionen seiner Heimat weiterhin fest. Auch zu Ostern dekoriert er sein Haus mit vielen kunstvollen Holzartikeln, darunter ist auch eine Hasenschule.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen