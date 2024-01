Winterzauber in Hörmannsberg

Die Veranstaltung rund um das Feuerwehrhaus soll im neuen Jahr an die Festtagsstimmung anknüpfen. Die Hörmannsberger Ortsvereine tun sich dafür zusammen.

„Wir Hörmannsberger halten zusammen“, sagt Schützenmeister Thomas Dosch von den Birkhahnschützen Hörmannsberg. Pünktlich zum neuen Jahr am 5. Januar ab 16 Uhr veranstalten die Ortsvereine gemeinsam den sogenannten „Winterzauber“ rund um das Feuerwehrhaus. „Der findet erst im neuen Jahr statt, erklärt Dosch, „weil er sonst dem Weihnachtsmarkt in Ried in die Quere gekommen wäre“.

Böllerschützen sorgen bei Winterzauber für die Verköstigung

Zusammen mit der Dorfjugend, dem Obst- und Gartenbauverein und der Freiwilligen Feuerwehr sorgen die Böllerschützen am Vorplatz des Feuerwehrhauses für Bratwürstl, selbstgemachten Glühwein, Punsch, Stollen und Lebkuchen. Musikalisch umrahmt wird diese besondere Feier von Klängen der Rostigen Kehlen und dem Hörmannsberger Musikchor.