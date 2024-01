Landwirt drehte Fernwärme ab: So geht es den Betroffenen in Holzburg

Plus Bei minus 15 Grad stellte der Betreiber der örtlichen Biogasanlage Anwohnern in dem Rieder Ortsteil die Heizung ab. Wie kommen die Familien über den Winter?

Den Schock sitzt Jutta Kistler noch in den Knochen. Anfang Dezember standen sie und ihre Nachbarn von heute auf morgen ohne Heizung und warmes Wasser da, mitten in der ersten Kältewelle des Winters. Nach einem langen Vertragsstreit hatte der Betreiber der örtlichen Biogasanlage nachts den elf angeschlossenen Anwesen die Fernwärme abgedreht. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichten die Betroffenen, wie sie seitdem zurechtgekommen sind.

"Es war furchtbar kalt, ich habe das immer noch nicht ganz verdaut", sagt Jutta Kistler. Drei eisige Tage dauerte es, bis sie eine mobile Miet-Heizung bekam. Dann wurde es wärmer, doch die Geräte gehen ins Geld. Kistler hat ausgerechnet, dass sie die Notheizungen bisher knapp 5700 Euro gekostet haben. Erst seit Kurzem hat sie eine Gasheizung.