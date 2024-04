Holzburg

06:00 Uhr

Landwirt dreht Anwohnern Fernwärme ab: Streit kommt vor Gericht

Plus Der Streit zwischen den Nutzern in Holzburg und dem Anbieter der Fernwärme ist ein Fall fürs Kartellrecht. Das Urteil könnte Signalwirkung für andere Betroffene haben.

Von Gönül Frey

Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Bei zweistelligen Minusgraden stellte ein Fernwärmebetreiber im Rieder Ortsteil Holzburg den Anwohnern die Heizung ab. Vorausgegangen waren längere Vertragsstreitigkeiten. Wer bei diesen im Recht war, darüber sollte ursprünglich das Augsburger Landgericht entscheiden. Doch auf Antrag der betroffenen Anwohner wurde der Fall an die Kartellrechtsspezialisten am Münchner Landgericht I verwiesen. Dieses hat das Verfahren nun offiziell angenommen – und auch schon einen Termin für die Verhandlung festgesetzt.

Die streitenden Parteien in Holzburg müssen sich demnach noch eine ganze Weile gedulden, bis sie vor Gericht Klarheit erhalten. Die Verhandlung findet erst am 9. Oktober statt. Für die Anwohner in Holzburg – elf Haushalte waren an das Fernwärmenetz angeschlossen – spielt diese Verzögerung jedoch kaum noch eine Rolle. Das sprichwörtliche Kind ist bereits in den Brunnen gefallen.

