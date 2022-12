Jahresrückblick 2022

17:30 Uhr

Ried stellt sich für die Zukunft auf

So soll das neue Ärztehaus in Ried aussehen.

Plus Ärztehaus, betreutes Wohnen und das große Baugebiet an der Goldwiese – Ried stellt wichtige Weichen für seine Entwicklung.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

In der rund 3200 Einwohner starken Gemeinde finden die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft noch mehr Angebote am Ort. So wurden in diesem Jahr mit dem Betreuten Wohnen und dem Ärztehaus zwei wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Und das große Baugebiet an der Goldwiese bietet Entwicklungspotenzial für verschiedenste Bedürfnisse von Wohnen bis zum Gewerbe.

