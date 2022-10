Im Neubaugebiet soll keine Konkurrenz für den Einzelhandel entstehen

Ried entwickelt an der Goldwiese auf rund 7,2 Hektar ein Baugebiet, das auch Gewerbeflächen bietet.

In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange in punkto des Neubaugebietes an der Goldwiese behandelt. Wie berichtet, entsteht im Südwesten Rieds ein Baugebiet von rund 7,2 Hektar. Davon sollen rund 2,8 Hektar als Allgemeines Wohngebiet, rund 0,8 Hektar als urbanes Gebiet und rund 1,2 Hektar als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Die Pläne des Planungsbüros Markert mussten wegen einer marginalen Änderung nochmals ausgelegt werden. „Es gab fast keine Einwände“, berichtete Bürgermeister Erwin Gerstlacher.

Die Regierung von Schwaben wies aber darauf hin, dass eine Einzelhandelsagglomeration auszuschießen sei. Das bedeutet, dass eine standortliche Ballung von Einzelhandelseinrichtungen verhindert werden solle. Gerstlacher wies darauf hin, dass Einzelhandelsnutzungen im Gewerbegebiet zum Schutz des Ortszentrums sowieso auszuschließen sind. „Die Prägung des Baugebietes lässt nicht erwarten, dass sich hier Einzelhandelsbetriebe ansiedeln, die überörtlich bedeutsam sind. Die nächsten bereits bestehenden Fachmarktzentren sind im Westen im Markt Mering, Kissing sowie der Stadt Friedberg und in Richtung Osten in Odelzhausen“.

Ried kann Ansiedlung bei der Grundstücksvergabe steuern

Außerdem hob er hervor: „Die Flächen des Baugebietes gehören der Gemeinde. Im Rahmen der Vergabe kann daher die Erstansiedlung gesteuert und eine Einzelhandelsagglomeration verhindert werden. Außerdem sei eine Agglomeration im Rahmen einer nachgeordneten Grundstücksveräußerung unrealistisch.

Die Untere Naturschutzbehörde monierte, dass die sogenannten CEF-Maßnahmen, die Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion, noch nicht umgesetzt seien. Gerstlacher wies diesen Vorwurf zurück: „Wir sind bereits im Gespräch mit dem Landesbund Vogelschutz“. Die entsprechenden Unterlagen werden gleich an die Untere Naturschutzbehörde weitergeleitet, was einstimmig vom Gemeinderat bejaht wurde. Abschließend billigte der Gemeinderat den Entwurf des Planungsbüros Markert und fasste einstimmig den Satzungsbeschluss.

