In Ried eröffnet eine Praxis für Kinesiologie

Wo die herkömmliche Medizin an ihre Grenzen stößt, kann die Kinesiologie, hilfreich sein. Petra Mayer bietet dieses Angebot jetzt in Ried an.

Von Sabine Roth

Eine große Feier war aufgrund von Corona im Moment nicht möglich. Deshalb hat die Kinesiologin und Entspannungstherapeutin Petra Mayer nur im engsten Kreis zur Neueröffnung ihrer Praxis nach Ried eingeladen. Denn es war am 2. Februar 2002, genau vor 20 Jahren, dass die 55-Jährige in den gleichen Räumen begonnen hatte, ihre Patientinnen und Patienten mit alternativen Heilmethoden und Entspannungstechniken zu behandeln. Damals waren ihre drei Kinder noch sehr klein und sie entschied sich daher, ihre Tätigkeit in der Praxis etwas zurückzustellen. Es kam eine Zeit vieler ehrenamtlicher Tätigkeiten als Elternbeirätin im Kindergarten und in diversen Schulen. In der Zwischenzeit hat sie sich in den verschiedensten Bereichen ihres Fachgebietes weitergebildet. Besonders in den letzten drei Jahren wurde das Ganze in einer Ausbildung zur Kinesiologin als Schwerpunkt intensiviert und von ihr mit einer Prüfung erfolgreich abgeschlossen. "Hürden überwinden, Ziele erreichen", das ist der Leitspruch von Petra Mayer. Sie möchte damit ihren Klientinnen und Klienten das Leben erleichtern. „Mit meiner kinesiologischen Arbeit will ich vor allem Frauen darin unterstützen, im Alltag – das heißt im Job, im Sport und in der Familie – Entscheidungen zu treffen, Stress aufzulösen und nachhaltig ihre Leistungsfähigkeit und Lebensqualität zu verbessern. " Blockaden werden in der Rieder Praxis aufgelöst Petra Mayer arbeitet mit dem sogenannten Muskeltest. „Mit diesem Bio-Feedback des Körpers gehen wir im Behandlungsprozess den Ursachen für Beschwerden, Stress und Blockaden auf den Grund." Ziel sei, die verloren geglaubten Potentiale in Stärken umzuwandeln. Selbstheilungskräfte sollen angeregt werden, die für die Gesundheit und Genesung wichtig sind. Zur Auflösung und zum Ausgleich mentaler oder emotionaler Blockaden wendet sie kinesiologische Techniken an, die sie mit bewährten Massage- und Entspannungstechniken abstimmt. Bürgermeister Erwin Gerstlacher war auch bei der Eröffnung dabei. Er wünschte Mayer viel Erfolg und sprach von einer Bereicherung für Ried, insbesondere mit Hinblick auf das neue Ärztezentrum im Ortskern. Die Praxis für Kinesiologie würde hier sehr gut dazu passen, weil die Angebote sich gut ergänzen. Lesen Sie dazu auch Ried Plus Physiotherapie, Zahnarzt: Diese Pläne gibt es für die Rieder Ortsmitte



