Ist die Strecke zwischen Ried und Bachern gefährlich für Radfahrer?

Plus Zwischen Ried und Bachern verläuft der Radweg direkt neben der Straße - und an der scharfen Kurve ohne Leitplanke. Einige Radfahrer fühlen sich unwohl damit.

Von Anna Katharina Schmid

Nur wenige Meter liegen zwischen dem Radweg und der Staatstraße zwischen Bachern und Ried. Jetzt in den Ferien sind hier einige Radlerinnen und Radler unterwegs, Spaziergänger, Kinder auf Rollern. Autos rauschen vorbei, ein Motorradfahrer legt sich in die Kurve. Die Leitplanke deckt hier lediglich die Bäume ab, der übrige Bereich an der Kurve liegt ungeschützt. Zu gefährlich? Ein Leser aus Ried wandte sich deswegen an die Redaktion: Ihm und einigen anderen sei unwohl dabei, dort Rad zu fahren oder spazieren zu gehen. So schätzen das Staatliche Bauamt und die Polizei die Stelle ein.

Leser beklagt fehlende Leitplanke zwischen Bachern und Ried

Der Polizei seien auf der Strecke keine größeren Unfälle in den vergangenen drei Jahren bekannt, berichtet Verkehrsexperte Karl Ortler. Er verstehe die Sorgen der Radfahrer und den Wunsch, sich hinter der Abgrenzung zu schützen. Aber dass dort nicht durchgehend Leitplanken stehen, sei nicht ungewöhnlich. "Gerade für Motorradfahrer können sie schnell gefährlich werden." Auch bei unverschuldeten Stürzen könnten sie sich schwer an den Metallteilen verletzen. Deshalb würden sie nur noch sehr ausgewählt platziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

