Jugendliche von Ried TV berichten auf YouTube

„Die Rieder Monatsschau“ startete im Juli und wird vom Bayerischen Familienministerium gefördert. Nun gibt es eine Weihnachtssendung.

Einmal im Monat überträgt seit Mitte Juli der neue Sender „TV Ried“, der mit zwölf Jugendlichen an Bord gestartet ist, Nachrichten über Ried und Umgebung. Die Sendung wird über den eigenen YouTube-Kanal ausgestrahlt sowie auf der Homepage der Gemeinde Ried veröffentlicht Das Team war wieder aktiv und hat eine neue Sendung erstellt, die am 24. Dezember als Weihnachtsedition veröffentlicht wird. Ein bisschen lassen sich die Kids aber vorab schon in die Karten schauen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Jugendlichen berichten unter anderem von der letzten Bürgerversammlung, vom Rieder Weihnachtsmarkt und haben wieder Freizeittipps für die Weihnachtszeit. Einen besonderen Beitrag widmen sie ihrem Besuch bei der Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr, Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Jugendprojekt TV Ried wird nämlich nun aus dem ‚Bayerischen Aktionsplan Jugend‘ des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert werden, wodurch das Projekt fortgeführt werden kann.

Team aus Ried soll eigene Räume bekommen

Ausschlaggebend war das Engagement der Geschäftsführerin des Kreisjugendrings Aichach-Friedberg, Gottfriede Kruppa, gewesen, durch die das Projekt in den Bayerischen Jugendring aufgenommen wurde. Die Gemeinde Ried unterstützt die Jugendlichen ebenfalls und wird ab Januar 2023 Räumlichkeiten anmieten, sodass dem Team Flächen für Filmstudio und Besprechungsraum für Redaktionskonferenzen zur Verfügung stehen.

Chefredakteurin Antonia Staffler freut sich: „Ich war am Anfang etwas skeptisch, aber inzwischen macht mir das vor der Kamera stehen richtig Spaß. Ich kann halt in alle Bereiche reinschauen“. Und richtig, hier erhalten die jungen Journalistinnen und Moderatoren einen direkten Zugang zu den Medien. Sie gestalten unter fachkompetenter Betreuung ein eigenverantwortliches Programm und erfahren „on air“, ob das, was sie machen, gut ist.