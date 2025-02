Kerzenschein und Klangzauber in Baindlkirch

Ein Meer aus Kerzen erleuchtete die Pfarrkirche St. Martin in Baindlkirch und tauchte den Altarraum in eine Atmosphäre voller Besinnlichkeit. Zum Candlelight-Konzert anlässlich Mariä Lichtmess hatte der Kirchenchor geladen – und die zahlreichen Besucher ließen sich von den Klängen verzaubern. Die musikalische Besetzung mit Flöte, Cello und Orgel sorgte für klangliche Abwechslung und Farbigkeit in der Darbietung. Besonders bemerkenswert: Die erst 13-jährige Cellistin Theresa Entter feierte an diesem Abend ihr Konzertdebüt – nach nur einer gemeinsamen Probe mit dem Chor. Mit sicherem Bogenstrich fügte sie sich in das Ensemble ein und überzeugte mit ausdrucksstarkem Spiel. Das Programm war eine fein abgestimmte Reise durch geistliche und besinnliche Musik: Von Johann Sebastian Bachs „Air“ über das innige „Ave Maria“ von Jacob Arcadelt bis hin zu Max Regers „Romanze in G-Dur“ spannte sich der musikalische Bogen. Auch Werke wie das anrührende „Candlelight Carol“ von John Rutter oder die winterliche „Cavatina“ aus Haydns Jahreszeiten sorgten für Gänsehautmomente.

Anna Elmer überreichte im Namen des Chores Pfarrer Anton Brandstetter die beim Konzert eingegangenen Spenden. Foto: Regina Steinhardt

Hinter der musikalischen Leitung und Organisation stand Regina Steinhardt, die als Kirchenmusikerin und Pastorale Mitarbeiterin in Baindlkirch tätig ist. Mit viel Engagement formte sie den Chorklang und sorgte für einen harmonischen Konzertabend, den der Chor ausschließlich mit eigenen Stimmen trug. Martin Hamberger aus den Reihen des Chores sang intonationssicher und mit warmem Bariton die Solopartien. Zum Abschluss erklang „Abide with me“, ein ergreifendes Gebet in Tönen, das die Zuhörer in die Dunkelheit des Februarabends entließ – erfüllt von der Wärme des Lichts und der Musik. Auch finanziell lohnte sich der Einsatz aller Beteiligten: Insgesamt konnte der Kirchenchor Pfarrer Anton Brandstetter 900 Euro an Spenden für den renovierungsbedürftigen Glockenstuhl der Martinskirche überreichen. (AZ)