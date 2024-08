Kinder lernen in Ried, wie man Naturkosmetik herstellt

Der Werkraum der Rieder Grundschule war liebevoll vorbereitet, verschiedene natürliche Zutaten und Werkzeuge lagen auf den Tischen. Beim Ferienprogramm-Workshop „Körperpflege aus der Natur“ bekamen elf Mädchen Einblicke in natürliche Pflegeprodukte „Ihr werdet staunen, was für tolle Produkte wir aus den Pflanzen, die sonst gar nicht beachtet werden, herstellen können“, versprach Kräuterexpertin Kariene Eikelmann von „Kraut und Sinn“ den Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren.

Kinder sammelten Kräuter in Ried

Zuerst gingen die Mädchen in den Schulhof, um Kräuter zu sammeln, die zum Herstellen von Körperöl und Co verwendet werden sollen. „Kann ich die hernehmen?“, fragt die neunjährige Lisa und hielt Spitzwegerich in die Höhe. Eikelmann erklärte ihr, dass diese krautige Pflanze für ganz viele Produkte hergenommen werden könnte. Größer wurde die Ausbeute aus dem Schulgarten nicht.

„Andere Pflanzen wie die Ringelblume, aber auch Karotten habe ich dabei“, sagte Eikelmann. Bei den Karotten hatten die Mädchen Fragezeichen in den Augen. Des Rätsels Lösung: Aus der Ringelblume und Karotten, die gerieben werden, kann man Körperöl als eine Schütteltinktur herstellen. Ob nun ein Ringelblumenpeeling, eine Rosmarintinktur zur Körperpflege, ein Lippenpflegestift aus Kakaobutter oder die Spitzwegerich-Lotion zur Hilfe bei Mückenstichen – die jungen Teilnehmerinnen staunten nicht schlecht.

Teilnehmerinnen bekamen Rezepte mit nach Hause

Eikelmann präsentierte die natürlichen Inhaltsstoffe der Pflanzen und deren Wirkungen mit viel Leidenschaft und Wissen. Die Kinder waren aufmerksam und stellten interessiert Fragen. Vivien Huber, die selbst zwei Töchter bei dem Workshop angemeldet hatte, assistierte mit viel Liebe und ansteckender Begeisterung.

Die Kids durften abschließend drei verschiedene Produkte, die die Haus- und Urlaubsapotheke bereichern sollen, mit nach Hause nehmen. Außerdem bekamen sie ein Skript mit Rezepten und Pflanzenwissen. Darunter auch ein Rezept für den Lippenpflegestift aus Kakaobutter.

Lippenpflegestift

Zutaten für ca. 3 Stück:

12g Ringelblumenöl, 7g Kakobutter, 5g Bienenwachs

Arbeitsgeräte und Zubehör: Digitalwaage, Topf für das Wasserbad, Gefäß (150ml) (Glas, Becher oder Marmeladeglas), Löffel, Lippenstifthülsen, Alkohol zum Desinfizieren

Zubereitung: Arbeitsplatz und Geräte vorbereiten und die Zutaten genau wiegen. Zuerst die Kakobutter und das Bienenwachs im warmen Wasserbad schmelzen und dann das Pflanzenöl hinzugeben. Aus dem Wasserbad nehmen, etwas abkühlen lassen. Nun randvoll in die Lippenstifthülsen füllen und diese geöffnet vollständig abkühlen lassen. Dann erst mit dem Deckel verschließen und über Nacht im Kühlschrank vollständig aushärten lassen. Haltbarkeit: etwa 9-10 Monate. Wichtig: von Hitzequellen fernhalten.