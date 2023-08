Ried/Kissing

06:00 Uhr

Das Unwetter verschont auch die Ministadt nicht

Plus Die Schule in Kissing ist unbenutzbar. Darum wird das Projekt des Kreisjugendrings kurzerhand nach Ried verlegt.

Nur eine Dreiviertelstunde nach dem Telefonat von Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner mit seinem Rieder Kollegen Erwin Gerstlacher war alles geritzt. Die Ministadt Kissing wurde kurzerhand auf das Gelände der Rieder Grundschule verlegt. "Nach den schweren Unwetterschäden hätten wir hier bei uns keine Möglichkeit gehabt, das einwöchige Projekt durchzuführen", sagt Gürtner. Überall, auch im gesamten Außenbereich der Schule, liegen Trümmer, Wasser ist in einzelne Räume gedrungen und auch personell habe man aufgrund der anfallenden Aufräumarbeiten keine freien Kapazitäten gehabt.

In Ried hatte man nach Abschluss des Ferienprogramms gerade die Generalreinigung der Schulräume abgeschlossen und sie für den Schulstart Mitte September zugesperrt. "Ich kam selber erst aus dem Urlaub und habe sofort Hausmeister und Putzteam angerufen, alle waren sofort zur Stelle", freut sich Gerstlacher. Dass die Ministadt ein lohnenswertes Projekt für Kinder und Jugendliche ist, erlebte er bereits im vergangenen Jahr, als das Projekt des Kreisjugendrings in seiner Gemeinde gastierte. Dies war auch logistisch von Vorteil, denn einige des 20-köpfigen Betreuungsteams kannten bereits von 2022 die Räumlichkeiten. In diesem Jahr nehmen allerdings mit knapp 90 Kindern doppelt so viele Jungen und Mädchen wie im vergangenen Jahr in Ried teil. Gut die Hälfte sind aus Kissing, die anderen kommen aus dem Umland.

