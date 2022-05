Lebensqualität Ried will Jugendarbeit voranbringen

Nach der Online-Umfrage zum Thema Jugendarbeit hat die Wählergemeinschaft einige Ideen zur Umsetzung.

Robert Guha sitzt für die Lebensqualität Ried zusammen mit Claudia Mayer im Gemeinderat. Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern der Gruppierung hat er Ideen für die Jugendarbeit in Ried. So sollen in einem Workshop "Jugend", vergleichbar den Workshops zur Ortsentwicklung in Ried und Baindlkirch, konkrete Konzepte und vielleicht auch neue Ideen zur Gestaltung der Jugendarbeit entwickelt werden. Dazu könnten Jugendliche und engagierte Personen unter dem Motto "Wir entwickeln Jugendarbeit weiter" eingeladen werden. Die Vorgaben aus der Umfrage können als Basis dafür dienen und für entsprechende Anregungen genutzt werden. "Die Jugendliche haben sich konkrete Angebote gewünscht, also sollten wir diese Aufgabe aufgreifen und Angebote entwickeln", so Guha im Gespräch mit unserer Redaktion. Um den Jugendlichen möglichst bald Aktivitäten anbieten zu können, sei eine Terminierung des Workshops in die nächsten Wochen notwendig.

Die Gemeinde sollte einen erneuten Anlauf unternehmen, die Verbindung zwischen AVV und MVV zu verbessern. Auch die Anbindung nach Mering sollte verbessert werden. "Diese Maßnahmen würden die Mobilität allen Altersgruppen verbessern", erklärt Guha.

Die Verwaltung sollte bewerten, inwieweit der Bürgerbus hierbei sinnvoll eingesetzt werden könnte. Die bislang angeführte Problematik der Konkurrenz zum bestehenden Nahverkehr sollte erneut sachlich betrachtet werden.

Junge Vereinsmitglieder zu Wort kommen lassen

Als Idee könnte sich die Lebensqualität beispielsweise vorstellen, dass es ein Angebot für eine Fahrt mit dem Bürgerbus zur Boulderhalle nach Augsburg gibt.

Bereits im Juli 2021 regte die Lebensqualität an, dass sich Gemeindevereine den Jugendlichen vorstellen sollten. Nachdem die Umfrage ergeben hat, dass 65 Prozent der befragten Jugendlichen bereits in einem Verein aktiv seien, schlägt die Lebensqualität als Slogan vor: "Jugendliche stellen ihren Verein vor". Die Vereine könnten im Rahmen ihrer Vorstellung, die jungen Mitglieder zu Wort kommen lassen, und dadurch die Jugendlichen mit ihren Worten erreichen.

Robert Guha setzt sich mit der Lebensqualität Ried für einen Ausbau der Jugendarbeit ein. Foto: Studioline

"Diese Maßnahmen könnte schon zum Nutzen unserer Jugendlichen am Laufen sein, wenn unser Antrag dazu vom Gemeinderat nicht abgelehnt worden wäre."

Im Rahmen des geplanten Treffens mit dem Kreisjugendring sollte auch die Möglichkeit einer kompetenten Betreuung durch Pädagogen und Streetworker in Betracht gezogen werden. "Hier könnte eine Betreuung des südlichen Landkreises mit den Orten Kissing, Mering, Merching und Ried angeregt werden", so Guha weiter. Nachdem die meisten Jugendliche in den Schulen im südlichen Landkreis sind, wären hier die gemeinsamen Plattformen zur Kontaktaufnahme. Im weiteren Konzept sollten dann die einzelnen Orte auch vor Ort betreut und unterstützt werden.

Sollte eine "überregionale Lösung" leider nicht zu realisieren sein, wäre eine Kooperation mit den umliegenden Gemeinden eine Alternative, schlägt die Lebensqualität Ried vor. Hier könnten die anfallenden Kosten auf alle Beteiligten aufgeteilt werden.

"Die Reaktivierung des alten Juze kann nach unserer Ansicht nur eine vorübergehende Lösung sein", so Guha. Im weiteren Verlauf der gemeindlichen Jugendarbeit müsste hier eine zukunftsfähige und bessere Lösung unter fachlicher Anleitung mit den Jugendlichen gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden, fordert die Lebensqualität Ried. (AZ/sev)