Liebe und schräge Charaktere: Theaterfreunde feilen an neuer Komödie

Die Rieder Theaterfreunde proben seit August für die Premiere ihrer neuen Komödie. Die Handlung dreht sich um einen Geist, der das Leben der Dorfbewohner auf den Kopf stellt.

Am 21. Oktober um 19.30 Uhr ist es endlich so weit, und die Premiere des neuen Stücks "GleisGeisterei" der Rieder Theaterfreunde findet im Theaterraum unter dem Rathaus statt. Seit Langem proben die Laienschauspielerinnen und -schauspieler um Vorsitzenden Alois Bachmeir und Spielleiter Andi Seidel für diese Komödie rund um einen ominösen Fremden in Schwarz, der die besondere Gabe hat, die Zeit zurückzudrehen. Für die unterhaltsame und lustige Handlung mussten einige Darstellerinnen und Darsteller ordentlich lernen, weil manche Dialoge zeitversetzt doppelt vorkommen. Wie das geht? Die Premiere wird das Geheimnis lüften.

Theaterfreunde Ried suchen Unterstützung: Mitmachen erwünscht

"Ein Gleisgeist mischt ein ruhiges Dörfchen und das Leben so einiger Einwohner richtig auf", lässt sich der Spielleiter der Theaterfreunde in die Karten blicken. "Was ein Gleisgeist ist?", lacht Vorsitzender Bachmeir. "Da wollen wir alle ganz gehörig überraschen. Ich sage nur: Er hat eine ganz geheimnisvolle Gabe." Die Komödie, an der seit August geprobt wird, verspricht wahre Lachsalven und eine Riesengaudi. Ansonsten wollen die Theaterfreunde Ried noch nicht viel vom Inhalt verraten.

Nur so viel: Es geht um einen Bahnhofskiosk-Betreiber, den Standl-Hans (Andi Seidel), der mit der besonderen Fähigkeit des Gleisgeistes (Markus Nimführ) die Gelegenheit sieht, seinem Leben rückwirkend eine drastische Wendung zu geben. Und zwar in puncto Liebe. "Es gibt zahlreiche ungewöhnliche Liebesszenen", verspricht Seidel. Zwei grattlige Landstreicher (Kevin Kobras und Anna Giggenbach), der immer verwirrte Bürgermeister (Alois Bachmeir) und seine Frau, das vergessliche Radieserl-Reserl (Petra Kratzer-Oberhuber) und drei weitere schräge Damen (Elli Rath, Renate Nimführ und Lena Häckl) komplettieren die Besetzung dieses humorvollen Stücks.

Möglich wurde die Durchführung des Stücks aber auch nur deshalb, weil hinter und auf der Bühne fleißige Helfer am Werk waren. So wurde die Bühne wieder von Leo Ludwig mit Team gestaltet. Die Technik setzte Patrick Klotz mit seinem Team um. Da so ein Theaterstück immer viel Arbeit bedeutet, wirbt Bachmeir für die Theaterleute: "Wir sind immer auf der Suche nach Personen, die Lust haben, an einem Theaterstück mitzuwirken." Jeder ist willkommen, mal bei einer Probe oder Aufführung vorbeizuschauen oder sich gleich an den Vorsitzenden Alois Bachmeir unter Telefon 0170/7312992 oder per E-Mail an info@theaterfreunde-ried.de zu wenden.

Info: Die Komödie ist in der Rieder Turnhalle zu sehen am 21. Oktober ab 19.30 Uhr, am 22. Oktober ab 14 Uhr, am 27. und 28. ab 19.30 Uhr sowie am 29. Oktober ab 18 Uhr. Karten gibt es für zehn Euro (Erwachsene) und fünf Euro (Kinder) telefonisch bei Hans Vöttel unter 08233/1337.