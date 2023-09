Ried

Martina Helfer ist seit 40 Jahren Mesnerin in Eismannsberg

Martina Helfer aus Eismannsberg verrichtet in der Kirche St. Castulus in Eismannsberg (Pfarrei Baindlkirch) seit 40 Jahren den Mesnerdienst.

Plus Schon mit 16 Jahren übernahm sie dieses Amt. Warum es ihre Berufung ist und was Spinnweben damit zu tun haben.

Von Christine Hornischer

„Eigentlich bin ich in unserer Kirche Mädchen für alles“, sagt Martina Helfer. Sie ist seit 40 Jahren Mesnerin in der Kirche St. Castulus in Eismannsberg in der Pfarrei Baindlkirch. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört es, die Kirche auf- und am Abend wieder abzuschließen, die Gottesdienste vor- und nachzubereiten, das Kirchengebäude und seine Außenanlagen in Schuss zu halten, die Wäsche von Kirche, Pfarrer und Ministranten zu waschen, die Kirche zu putzen und, und, und…

Martina Helfer hat ihrer Oma bei der Arbeit zugeschaut

Die 56-Jährige hat ihr Amt aber nie als reine Pflicht gesehen, sondern es immer mit viel Liebe und Herzblut ausgefüllt. „Ich bin schon als Kind in das Mesneramt hineingewachsen“, erzählt sie. Ihre Oma ist nämlich lange Jahre Mesnerin in Eismannsberg gewesen. Die Enkelin ist oft mitgegangen und hat der Oma, die nicht mehr so gut gesehen hat, geholfen, Spinnweben zu beseitigen oder später auch den Blumenschmuck herzurichten. So ist Martina Helfer zur treuen Seele in der Eismannsberger Kirche geworden.

