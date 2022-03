Ried

vor 18 Min.

Mehr Angebote, das Juze zurück: Was sich Rieds Jugendliche wünschen

Rieds Jugendliche hätten gerne mehr Freizeitangebote. Eine Dirt-Bike-Bahn ist in Baindlkirch in Arbeit.

Plus Eine Umfrage der Jugendbeauftragten in Ried legt offen, was sich Jugendliche von ihrer Gemeinde wünschen. Welche Ideen umgesetzt werden - und welche nicht.

Von Christine Hornischer

Die Jugendlichen in Ried haben genaue Vorstellungen davon, was sie wollen. Dies wurde durch eine Umfrage der beiden Jugendbeauftragten Christiane Steber und Denise Seidl deutlich. Sie wünschen sich unter anderem ihr Jugendzentrum zurück - und wettern gegen den öffentlichen Nahverkehr.

