Ortsverband des VdK für Mering steht ohne Führung da

Plus Der bisherige Vorsitzende Karl-Peter Schon hatte das Amt eigentlich nur provisorisch übernommen. Das war vor 25 Jahren. Jetzt hört er endgültig auf - und niemand rückt nach.

Karl-Peter Schon ist enttäuscht. Der bisherige Vorsitzende des VdK Ortsverbands Mering, der auch für Ried und Kissing zuständig ist, findet keinen Nachfolger. "Die ganze Vorstandschaft muss neu aufgestellt werden", schildert der ehemalige Bundesbeamte die Situation im Meringer Ortsverband. Trotz der über 800 Mitglieder, die dieser zählt, erschienen nur 14 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Dies spricht für Schon eine deutliche Sprache. "Wertschätzung sieht anders aus", sagt er.