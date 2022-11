Modehaus Hintermair spendet und feiert 35-jähriges Bestehen

Seit 35 Jahren gibt es das Modehaus in Ried. Inhaberin Barbara Hintermair hat ein großes Herz für kleine Patienten in Not.

Schon öfter hat Barbara Hintermair, die Inhaberin des Modehauses Hintermair aus Ried, für den Verein Kleine Patienten in Not gespendet und dafür eine Urkunde als Offizieller Trostspender erhalten. Auch heuer gehen wieder 500 Euro an die kleinen Patienten. Ralph Wendling, Vorsitzender des Vereins, bedankt sich herzlich. Davon werden kuschelige Teddybären angeschafft, die den Kindern ein Wegbegleiter bei ihren ärztlichen Untersuchungen sein sollen. Sie sollen Trost spenden und Ängste in ungewohnter Umgebung abbauen.

Das Modehaus Hintermair in Ried organisiert immer wieder Events

Im November vor genau 35 Jahren war die Geburtsstunde des Modehauses in Ried. Auf 200 Quadratmetern über drei Etagen verteilt kann man dort in gemütlicher Atmosphäre einkaufen. Seit Jahren gehören Modefrühstücke, Kunstausstellungen und Hochzeitsmessen zum Erfolgsrezept, die mit Liebe zum Detail von Barbara Hintermair und ihren Töchtern Regina und Eva organisiert werden. Die Vernissage zur 29. Kunstausstellung im Modehaus mit dem Titel "Mitten im Schönen" findet am kommenden Samstag um 14.30 Uhr statt. Zu sehen sind diesmal fantasievolle Aquarelle von der Künstlerin Waltraud Kandler. (saro)