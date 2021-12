Ried

vor 50 Min.

Nachruf: Ehemaliger Bürgermeister von Hörmannsberg gestorben

Plus Johann Sedlmeyr, der letzte Bürgermeister von Hörmannsberg, verstarb an Heiligabend. Er wurde von vielen für sein Wirken in der Gemeinde geschätzt.

Von Anna Katharina Schmid

Er war der letzte Bürgermeister von Hörmannsberg, bevor der Ort an die Gemeinde Ried angegliedert wurde: Johann Sedlmeyr ist am 24. Dezember im Alter von 82 Jahren verstorben. Wie Erwin Gerstlacher, Bürgermeister von Ried, sagt, werde ihm Sedlmeyr als Gesprächspartner fehlen.

