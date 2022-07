Rieder Friedhof bekommt ein neues Urnenfeld

Im Zuge der Friedhof-Sanierung werden die Möglichkeiten zur Urnenbestattung erweitert.

Erneut beschäftigte sich der Rieder Bauausschuss mit dem Friedhof. Nach dem barrierearmen Zugang entlang der Friedhofsmauer soll nun noch ein Urnenfeld entstehen. Im Wege der Friedhofsanierungsarbeiten wurden vom Planungsbüro Stadt Land Fritz aus Friedberg Planungen gefertigt, die eine neue und andere Art der Urnenbestattung ermöglichen. Auf der freien Wiese sollen sowohl Erdbestattungen der Urne als auch eine Stele mit Urnen entstehen.

Das Urnenfeld soll in zwei Abschnitten geschaffen werden

Eine Stele ist eine Art Denkmal in Säulenform, welches schon seit langer Zeit dazu benutzt wird, an Menschen oder Ereignisse vergangener Zeiten zu erinnern. Bei den Erdbestattungen dagegen werden die Urnen etwa 80 Zentimeter tief in die Erde gesetzt. Der Bau- und Umweltausschuss beschloss einstimmig die Erweiterung "Urnenfeld" am Friedhof Ried nach der Entwurfsplanung des Landschaftsbüros Stadt Land Fritz. Die Anschaffung und Bereitstellung der Urnen erfolgt nach Bedarf in zwei Abschnitten.