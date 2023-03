Parkplätze fürs Ärtzehaus: Gemeinde und Edeka einigen sich

Plus Die schwierige Parkplatzsituation ist geklärt. Die Edeka-Zentrale ist mit den Plänen der Gemeinde Ried einverstanden.

Der Ärger mit Edeka wegen der schwierigen Parkplatzsituation ist behoben. Wie berichtet, gab es Streitigkeiten wegen der Stellplatz-Planung des Bauvorhabens "An der Hauptstraße" mit Ärztehaus und einem Mehrfamilienhaus.