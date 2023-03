Ried

vor 19 Min.

Postkarten und Bilder erzählen Rieder Vergangenheit

Noch in den 1950er Jahren waren viele Straßen unbefestigt und Ochsen zogen die Fuhrwerke wie hier in der Rieder Straße in Hörmannsberg.

Plus Eine Ausstellung im Rieder Rathaus bringt Vergessenes wieder ans Tageslicht. Ab 10. März gibt Archivar Jürgen Bode Einblicke in die Sammlung.

Von Christine Hornischer

Archivar Jürgen Bode eröffnet am Freitag, 10. März, um 16 Uhr im Rieder Rathaus seine Ausstellung mit dem Titel "Ried mit Ortsteilen, wie sie einmal waren: Fotos, Postkarten und Vergessenes". Der Historiker will somit Erinnerungen auffrischen. "Ich freue mich schon darauf, wenn die Menschen in Erinnerungen schwelgen, wenn ich ein seufzendes 'So war das' höre", sagt der Rieder Archivar, der sehr dankbar für die technische Unterstützung seines Kollegen Josef Jörg ist. Die 106 Fotos, 50 Postkarten und Vergessenes wie der Dienstbotenausweis, den die Angestellten vorweisen mussten, machen die Ausstellung so eindrucksvoll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen