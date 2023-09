Rätselraten in Ried: Heißt er Eisenbach oder Eisbach?

Plus Die Rieder nennen den kleinen Bach, der im Süden entspringt und später in die Paar mündet, liebevoll ihren Eisbach. Aber wie heißt er nun richtig?

Offiziell heißt der kleine Bach, der im Rieder Süden entspringt und später in die Paar mündet, „Eisenbach“. „Ich war echt überrascht, auf offiziellen Dokumenten Eisenbach zu lesen“, gesteht Bürgermeister Erwin Gerstlacher, der schon als kleiner Junge „an seinem Eisbach“ spielte. Die Gemeinden Ried, Bachern und Rohrbach haben sich sogar zum sogenannten „Eisenbachtal“ zusammengetan und feierten bereits den zweiten Garagen- und Hofflohmarkt mit dem Team von Selling Lovers und der OEK (Ortsentwicklungskonzept) Arbeitskreis Bachern.

Die Rieder selbst bleiben aber lieber bei ihrem „Eisbach“. Sogar einen Verein gibt es, in dem sich der Name liebevoll widerspiegelt, nämlich den Eisbachtaler Liederkranz. Warum aber aus dem „Eisenbach“ verkürzt der „Eisbach“ wurde, weiß Rieds Archivar Jürgen Bode. „Früher sah der Eisenbach ganz anders aus“, erzählt er. Da habe der Bach viel mehr Wasser geführt und es hätte richtig tiefe Stellen gegeben. Diese wären natürlich im Winter mit Eis bedeckt gewesen.