Ried

06:00 Uhr

Rathaus, Feuerwehr und Asylheim werden bald nachhaltig beheizt

Plus Mehrere Gebiete in Ried werden künftig mit Nahwärme versorgt. Für die Gemeinde ist das ein großer Schritt in der Energiewende.

Von Christine Hornischer

Große Bereiche in Ried sollen mit einem Nahwärmenetz versorgt werden. Sowohl das Baugebiet "An der Goldwiese", als auch gemeindliche Objekte wie das Rathaus, das Feuerwehrhaus, das Lebensmittelgeschäft sowie das Asylheim und das Schul- und Kindergartengebäude werden auf nachhaltige Energienutzung umgestellt. Ebenfalls wird das künftige Ärztehaus und das Betreute Wohnen an die Wärmeversorgung angeschlossen. "Somit können wir viele Objekte in unserer Gemeinde mit nachwachsenden Rohstoffen beheizen", sagt Bürgermeister Erwin Gerstlacher.

