Regionale Kunst: So kreativ sind die Ausstellungen in Ried

Plus "Kunst & Kultur von und mit Senioren" ist ein Herzensprojekt der Quartiermanagerin Claudia Bordon-Vieler. Es bringt die Vielfalt der regionalen Künstler ans Tageslicht.

Die Gemeinde Ried ist kreativ - das zeigt sie eindrucksvoll mit den Kunst-Ausstellungen im Rathaus. "Kunst & Kultur von und mit Senioren" ist der offizielle Titel dieser Präsentationen, die die Menschen aus Ried oder der näheren Umgebung erfreuen. Quartiermanagerin Claudia Bordon-Vieler hat diese inzwischen nicht mehr wegzudenkenden Ausstellungen am 21. September 2018 ins Leben gerufen. Sie möchte so die Vielfalt der regionalen Künstler ans Tageslicht bringen.