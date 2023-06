Ried

Ried bekommt einen neuen Hausarzt

Plus Dr. Martin Polski beginnt mit seiner Praxis vorerst im Kienberger-Gebäude gegenüber vom Rieder Rathaus. Im Jahr 2024 zieht er dann in das neue Ärztehaus.

Ried hat einen neuen Arzt. Dr. Martin Polski stemmt zusammen mit seiner Frau Katharina das Ärztehaus in der Mitte von Ried, direkt beim Edeka. Im Oktober 2021 wurden erste Ideen, dann nach und nach detaillierte Pläne vorgestellt. Das Mammutprojekt Ärztehaus soll bis Ende 2024 fertig sein. Es ist ein Thema, das die Gemüter in Ried sehr bewegt hat. Immer wieder sagte Bürgermeister Erwin Gerstlacher: „Mein Ziel ist es, aus Ried einen Arztstandort zu machen.“ Die einzige Praxis im Gemeindegebiet ist momentan die des Ärztepaares Guha in Baindlkirch.

Ried hat ab 1. Juli einen Hausarzt

„Mein Traum geht eher in Erfüllung als erwartet“, sagt Gerstlacher strahlend bei einer ersten Praxisbegehung. Ab 1. Juli wird Dr. Martin Polski mit seinen Arzthelferinnen Nicole Seemiller und Jutta Landherr und Unterstützung seiner Ehefrau Katharina eine vorläufige Praxis im Erdgeschoss des Kienberger-Gebäudes beziehen. So will sich der Mediziner den Arztsitz am Ort sichern. „Die Familie Kienberger hat rasend schnell all meine Wünsche und Vorschläge umgesetzt“, sagt der Internist.

