Ried

vor 19 Min.

Ried bereitet dem Bischof einen herzlichen Empfang

Plus Trotz der Sommerferien erlebt Bertram Meier beim 150-jährigen Weihejubiläum von St. Walburga eine volle Kirche. Zur aktuellen Situation der Kirche nimmt er klar Stellung und trägt sich ins Goldene Buch ein.

Von Heike John

" Unfall" stand auf dem Warnschild, mit dem die Feuerwehr an der Durchgangsstraße rund um die Rieder Kirche zu einer vorsichtigen Fahrweise aufforderte. Ein Unglück war aber nicht geschehen, im Gegenteil: Die Rieder waren in bester Feierlaune beim Jubiläum ihrer Pfarrkirche St. Walburga.

Ein Kirchenzug mit gut 20 Fahnenabordnungen der Vereine aus allen Orten der großen Pfarreiengemeinschaft setzte sich, angeführt von der Blaskapelle und einer Ministrantenschar, in Bewegung, um Bischof Bertram Meier an der Seite von Pfarrer Anton Brandstetter vom alten Pfarrhof über die Straße zur Kirche hinaufzugeleiten. Später nahmen die Böllerschützen am Straßenrand Aufstellung und grüßten Bischof und Festgäste mit ihren lautstarken Salven.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen