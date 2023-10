Ried erhöht die Friedhofsgebühren

Als Neuerung ist jetzt in Ried auch eine Bestattung in Urnenstelen möglich.

Höhere Preise werden künftig bei Bestattungen in Ried fällig. In der aktuellen Sitzung des Gemeinderates in Ried wurde einstimmig die Satzung über die Benutzung der Friedhöfe und der Bestattungseinrichtungen entsprechend geändert. So bezahlt man jetzt für eine Einzelgrabstätte 831 Euro, für eine Doppelgrabstätte sogar rund 1580 Euro.

Hintergrund ist, dass der Bayerische Gemeindetag sein Muster als zeitgemäße Grundlage für die Erarbeitung einer örtlichen Friedhofssatzung empfiehlt. Dies wurde von Ried auf die Bedürfnisse der örtlichen Gegebenheiten angepasst und übernommen.

Neu gibt es jetzt auch Urnenstelen auf dem Rieder Friedhof

Neu ist, dass es nun auch sogenannte Urnenstelen gibt. In den Urnenstelen können zwei Urnen gleichzeitig bestattet werden. Sie werden auf den vorhandenen Grabfundamenten erstellt. Muss man die Fundamente ausbessern oder erneuern, werden die Kosten von der Gemeinde übernommen. Die Urnenstelen kosten laut der neuen Satzung 460, 50 Euro. Der genaue Standort wird von der Gemeinde festgelegt. Die maximale Höhe der Urnenstelen beträgt 1,50 Meter.

Lesen Sie dazu auch