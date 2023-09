Ried gibt Anschubfinanzierung für die Kreativwerkstatt

Das Vorzeigeprojekt in Ried schafft es, die Jugendlichen zu begeistern. Der Gemeinderat beschließt nun die finanzielle Unterstützung. Und die Nachfrage ist groß.

40.000 Euro und mietfreie Unterbringung - so unterstützt die Gemeinde Ried den neuen Jugendverein "Kreativwerkstatt Ried". Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Bereits im Januar hatte das Gremium das Konzept befürwortet. In einer Fördervereinbarung verpflichtet sich die Gemeinde zu der Anschubfinanzierung von 40.000 Euro.

Diese verteilt sich auf 25.000 Euro für dieses Jahr, 10.000 Euro für 2024 und 5.000 Euro für 2025. Das Budget wurde im Haushaltsplan bereits veranschlagt. Die Fördervereinbarung läuft somit bis zum 31. Dezember 2025. Zusätzlich übernimmt die Gemeinde in dieser Zeit die Kosten für die Räumlichkeiten in der Weiherstraße 9. Ein ganz tolles Projekt“, freut sich Bürgermeister Erwin Gerstlacher. Der neue Jugendverein wird eigene Projekte stemmen, aber auch mit den beiden Jugendbeauftragten der Gemeinde, Christiane Steber und Denise Seidl, gemeinsame Projekte stemmen.

Wie berichtet, wollte eine engagierte Gruppe rund um Paul Graf das Jugend-Projekt Ried TV rechtlich auf sichere Beine stellen. So wurde der Verein „Kreativwerkstatt Ried“ gegründet, der sich auf die außerschulische Jugend- und Bildungsarbeit konzentriert. Dabei sollen Kinder und Jugendliche auch in verschiedenen Bereichen wie Elektronik, Mediengestaltung, Computer- und IT sowie Handwerk gefördert werden.

Rieder Kreativwerkstatt ist einzigartig in Bayern

Paul Graf betont, dass dieses Angebot in Bayern einzigartig ist. „Obwohl es in München und anderen Städten FabLabs für Erwachsene gibt, gibt es nichts Vergleichbares, das speziell auf Jugendliche zugeschnitten ist“, freut er sich. Jugendliche in der Gemeinde Ried können das Angebot bis 2025 kostenlos nutzen, aber es stehe selbstverständlich auch auswärtigen Interessierten offen. So erklärt Graf: „Wir haben bereits zahlreiche Anfragen aus Friedberg und Mering erhalten, was zeigt, wie attraktiv unser Angebot ist“

Termin: Am Freitag, 15. September, um 17 Uhr wird in der Kreativwerkstatt ein Film vorgeführt, der in den Sommerferien gedreht wurde. Der rote Teppich wird in den neuen Räumlichkeiten in der Weiherstraße 9 (Eingang: Ringstraße) ausgerollt. Anmeldungen auf der neuen Internetseite des Vereines: www.kreativwerkstatt-ried.de. Die Veranstaltungen auf der Website werden bis zum 15. September ergänzt und finalisiert, daher lohnt es sich, regelmäßig reinzuschauen. Ein offizieller Tag der offenen Tür wird im Oktober stattfinden, wenn das benötigte Equipment vorhanden ist.

