Ried

18:40 Uhr

Ried rockt wieder: In der Steberhalle werden über 1000 Gäste erwartet

Die Rockparty in Ried findet nach vier Jahren wieder statt, am 9. April.

Von Anna Katharina Schmid

Am Ostersonntag geht es in Ried rund. Der Burschenverein organisiert zum ersten Mal nach der Pandemie wieder die beliebte Rockparty in der Steberhalle.

Der Burschenverein steckt mitten in den letzten Vorbereitungen. Am Sonntag, 9. April, ist es so weit: Nach vier Jahren Pause findet "Ried rockt" wieder statt. "Endlich", kommentiert Alexander Hurt, der Erste Vorsitzende. Während der Pandemie habe der Verein gelitten. Doch im vergangenen Jahr ging es praktisch nahtlos weiter - mit Maibaum-Aufstellen und Christkindlmarkt. "Und jetzt mit dem Fest ist der alte Zusammenhalt wieder voll da." 1300 Gäste erwartet der Burschenverein. Bei den Planungen für die Rockparty knüpften die Mitglieder an alte Traditionen an - auch diesmal haben sie für besonderes Catering gesorgt. Einlass ab 20 Uhr: Rockparty in Ried kann am 9. April 2023 wieder steigen Der Goldene Stern aus Rohrbach wird die Gäste bekochen. "Wir wollten nicht so klassisches Essen wie Steaksemmeln, sondern etwas Besonderes", sagt Hurt. Bei den vergangenen Partys gab es bereits Pulled-Pork, Fladenbrote, Döner. Diesmal stehen Pinsa auf dem Programm, längliche Pizza-Brötchen. Die beliebte Cocktailbar ist wieder am Start, es gibt eine Pilsbar und eine 40 Meter lange Schnapsbar. Musikalisch erwartet die Besucherinnen und Besucher etwas Neues: Zum ersten Mal wird die Rockband Born Wild mit fünf Musikern auftreten. Info: "Ried rockt" startet am 9. April um 20 Uhr, offizielles Ende ist um 3 Uhr. Es gibt keine Garderobe. Der Eintritt kostet 8 Euro, unter 16 Jahren kein Einlass.

